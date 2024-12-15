Sivasspor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.



Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, geçiş oyunları ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.



Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ve Başkan Vekili Burak Özçoban da takip etti.



Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.



Ankara Keçiörengücü ile Net Global Sivasspor, 18 Aralık Çarşamba günü saat 13.00'te Ankara Aktepe Stadı'nda karşılaşacak.

