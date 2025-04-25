Sivasspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman? Sivasspor - Antalyaspor Maçı Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak?
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yapılacak Sivasspor - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor - Antalyaspor maçı nerede oynanacak? Sivasspor - Antalyaspor maçının ilk 11'leri ve oyuncu kadrosu.. Sivasspor - Antalyaspor maçı ile ilgili arama motorlarında ve sosyal medyada en çok merak edilen soruların cevapları haberin detayında...
Sivasspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman
Sivasspor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda Yayınlanacak?
Sivasspor - Antalyaspor maçı 26.04.2025 16:00 tarihinde oynanacak ve beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.
Sivasspor - Antalyaspor Maçı Nerede Oynanacak?
Sivasspor - Antalyaspor maçı BG Grup 4 Eylül Stadyumu Stadyumu’nda oynanacak.
Sivasspor - Antalyaspor Maçının Hakemleri
Sivasspor - Antalyaspor maçını orta hakem Burak Pakkan yönetecek.
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