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Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Arnavutköy Belediyespor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. Kupaya bu sezon 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, Sivas'ta oynanan karşılaşmada Artvin Hopaspor'u 4-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi. Peki, Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EMS Yapı Sivasspor, 4. eleme turunda 7 Aralık Perşembe günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak. Öte yandan saati ve yayıncı kanal bilgisi de futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı hakkında bilgiler...

Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı 7 Aralık Perşembe günü yapılacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.

Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

EV SAHİBİ EKİBİN EKSİKLERİ

Sivasspor'da, Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi Modou Barrow, Emrah Başsan, Gerson Rodrigues ve Fode Koita'nın sakatlıkları var.

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