Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 7 Aralık Perşembe günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak. Öte yandan maç saati ve yayıncı kanal bilgisi de futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı hakkında bilgiler...
Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı 7 Aralık Perşembe günü yapılacak.
BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.
Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.
EV SAHİBİ EKİBİN EKSİKLERİ
Sivasspor'da, Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi Modou Barrow, Emrah Başsan, Gerson Rodrigues ve Fode Koita'nın sakatlıkları var.
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