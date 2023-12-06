Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 7 Aralık Perşembe günü TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u ağırlayacak. Öte yandan maç saati ve yayıncı kanal bilgisi de futbolseverlerce sorgulanıyor. İşte, Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı hakkında bilgiler...

Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı 7 Aralık Perşembe günü yapılacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Alpaslan Şen yönetecek.



Sivasspor-Arnavutköy Belediyespor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.



EV SAHİBİ EKİBİN EKSİKLERİ



Sivasspor'da, Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor maçı öncesi Modou Barrow, Emrah Başsan, Gerson Rodrigues ve Fode Koita'nın sakatlıkları var.

