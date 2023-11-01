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Sivasspor-Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Artvin Hopaspor'u konuk edecek. Kırmızı-beyazlı ekip, kupaya bu sezon 3. turdan dahil oldu. Sivasspor'da Artvin Hopaspor maçı öncesi sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor. Peki, Sivasspor-Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



EMS Yapı Sivasspor, 3. eleme turunda Artvin Hopaspor'u ağırlayacak. Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. İşte, Sivasspor-Artvin Hopaspor maçı hakkında bilgiler...

Sivasspor-Artvin Hopaspor maçı 2 Kasım Perşembe günü yapılacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.

Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak..

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