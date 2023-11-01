Sivasspor-Artvin Hopaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turunda Artvin Hopaspor'u ağırlayacak. Sivas temsilcisi, bugün yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. İşte, Sivasspor-Artvin Hopaspor maçı hakkında bilgiler...
Sivasspor-Artvin Hopaspor maçı 2 Kasım Perşembe günü yapılacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak karşılaşmayı hakem Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Mücadele A Spor'da canlı yayınlanacak..
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