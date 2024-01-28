Sivasspor - Beşiktaş (Canlı Anlatım)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Sivasspor: Ali Şaşal, Paluli, Appindangoye, Samba, Uğur, Hakan, Poungouras, Kvet, Emrah, Barrow, Manaj
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Necip, Colley, Zaynutdinov, Demir Ege, Gedson, Salih, Ghezzal, Rashica, Cenk.
CANLI ANLATIM
1' Mücadeleye ilk düdükle ev sahibi Sivasspor başladı.
3' Zaynutdinov'un soldan içeriye çevirdiği yerden ortayı Sivasspor savunması uzaklaştırdı.
5' Sivasspor, sağ kanattan açılan ortada Appindangoye'nin kafa vuruşunda gole çok yaklaştı.
6' GOL! Rey Manaj'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut Beşiktaş savunmasına çarparak ağlarla buluştu. Sivasspor 1-0 öne geçti.
11' Rachid Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunu savunma uzaklaştırdı.
12' Sivasspor'da Barrow, karşı karşıya kaldığı gol pozisyonunda Ersin Destanoğlu engelini geçemedi.
16' Beşiktaş'ta Necip Uysal, topla ceza sahasına girmek isteyen Barrow'a izin vermeyerek topu kornere çıkardı.
18' PENALTI! Beşiktaş'ta ceza sahasında topla buluşan Salih Uçan Sivasspor savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
19' VAR incelemelerinin ardından hakem Ali Şansalan penaltı kararını iptal etti.
23' Sivasspor'da saha içerisinde yaşanan gerginliğin ardından Hakan Arslan sarı kart gördü.
24' Ev sahibinde Rey Manaj ceza sahası içerisinde şutunu çekti Omar Colley'in müdahalesiyle top uzaklaştırıldı.
27' Beşiktaş'ta yerde kalan Omar Colley, baş dönme sorunu yaşıyor, hakem Ali Şansalan oyunu bir süreliğine durdurmuş durumda.
28' Colley'in tedavisi tamamlandı ve oyun yeniden hareketlendi.
31' Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sağ kanattan son çizgiye inerek topu içeri çevirdi ancak yan hakem topun dışarıdan içeriye çevrildiğini belirterek aut kararı verdi.
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