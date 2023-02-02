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Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi statta oynanacak?

Demir Grup Sivasspor'un sahasında Beşiktaş ile yapacağı maç öncesinde Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zemini incelendi. İnceleme sonucunda zemin için "maç oynamaya elverişli" kararı çıktı.

Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi statta oynanacak?

Demir Grup 'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Sivas 4 Eylül Stadyumu'nun zeminindeki inceleme tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çim denetçisi Hakan Cemal Aydın, Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki zemin inceleme sonucunu kulüp yetkililerine bildirdi.

Sivas 4 Eylül Stadyumu zemininin, müsabaka oynamaya elverişli olduğu yönünde karar çıktı.

Sivasspor-Beşiktaş maçı hangi statta oynanacak? - 1

İncelemenin ardından Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 'ı Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda konuk edecek. Karşılaşma, 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Sivasspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası 16 turundaki TECO Karacabey Belediyespor maçını Kayseri'deki RGH Enertürk Stadyumu'nda, Spor Toto Süper Ligin 21 haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasını ise Yeni Malatya Stadyumu'nda oynamıştı.

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