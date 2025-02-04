Sivasspor-Beşiktaş maçının biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Net Global Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.



Sivasspor'dan yapılan açıklamaya göre, maçın bilet fiyatları VIP alt 700 lira, maraton alt ve üst tribün 500 lira, güney alt ve üst ile Şeyda Yılmaz kadın tribünü 400 lira, misafir tribün ise 520 lira olarak belirlendi.

Mücadele 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.