Sivasspor - Bodrum FK maçında olay: Yöneticilerle tribünler birbirine girdi | Takım kaptanı Uğur Çiftçi, taraftarla tartıştı
Sivasspor'un kaptanı Uğur Çiftçi, maç esnasında kırmızı - beyazlı taraftarlarla tartıştı.
Sivassporlu taraftarlar, Trendyol Süper Lig’de evinde oynadıkları Bodrum FK ile maçında yönetimi istifaya davet etti.
Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Bodrum FK’yı konuk eden Sivasspor, sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı ve düşme hattından çıkamadı.
Kırmızı-beyazlı takımda kötü gidişat nedeniyle tribünlerden istifa sesleri yükseldi. Tribünlerde maçın bitiş düdüğünün ardından 'Yönetim istifa' şeklinde tezahüratlar yapıldı.
YÖNETİCİLERLE DE GERGİNLİK YAŞANDI
Tribünde bazı yöneticiler ile taraftarlar arasında da gerginlik yaşandı.
TAKIM KAPTANI, TARAFTARLA TARTIŞTI
Sivassporlu futbolcusu Uğur Çiftçi de müsabaka esnasında taraftarlarla tartıştı.
Maçta top ayağına geldiği zaman taraftar tarafından ıslıklanan Çiftçi, tribünlere tepki gösterdi.
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