Sivasspor eski oyuncusuyla anlaştı

Kulübün açıklamasında, 2019-2024 yılları arasında 5 sezon Sivasspor formasını giyen Gabonlu savunma oyuncusu Aaron Appindangoye'nin transfer edildiği belirtilerek "İstikrarlı performansı ve mücadeleci ruhu ile taraftarlarımızın sevgisini kazanan Aaron, 2025-2026 sezonunda yeniden kırmızı beyazlı formamızı terletecek." denildi.



Futbolcunun perşembe günü Sivas’a gelerek kırmızı-beyazlı ekiple çalışmalara başlayacağı aktarılan açıklamada, "Aaron Appindangoye’ye Özbelsan Sivasspor ailesine tekrar hoş geldin diyor, başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.