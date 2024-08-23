Sivasspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İşte, Sivasspor-Eyüpspor maçı hakkında bilgiler...



SİVASSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Sivasspor-Eyüpspor arasında oynanacak mücadele, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15’te başlayacak.



Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



SÜPER LİG'DE HAFTANIN KALAN MAÇLARI



24 Ağustos Cumartesi:



19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)



21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum)



25 Ağustos Pazar:



19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)



21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)



21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)



Not: Beşiktaş haftayı BAY geçecek



Bu arada Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelenmişti.