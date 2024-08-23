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Sivasspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor, Süper Lig'de Eyüpspor'u konuk edecek. Sivasspor, bugün basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak, kampa girecek. Kırmızı-beyazlı ekipte, Uğur Çitçi kırmızı kart cezası, Queensy Menig ve Alaaddin Okumuş sakatlıkları nedeniyle Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. Peki, Sivasspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor, Trendyol 'in 3. haftasında sahasında İkas Eyüpspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. İşte, Sivasspor-Eyüpspor maçı hakkında bilgiler...

SİVASSPOR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor-Eyüpspor arasında oynanacak mücadele, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19:15’te başlayacak.

Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SÜPER LİG'DE HAFTANIN KALAN MAÇLARI

24 Ağustos Cumartesi:

19.15 Net Global Sivasspor - İkas Eyüpspor (BG Grup 4 Eylül)

21.45 Sipay Bodrum FK - TÜMOSAN Konyaspor (Bodrum)

25 Ağustos Pazar:

19.15 Kasımpaşa - Adana Demirspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.45 Antalyaspor - Atakaş Hatayspor (Corendon Airlines Park Antalya)

21.45 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Çaykur Didi)

Not: Beşiktaş haftayı BAY geçecek

Bu arada Avrupa kupalarında mücadele eden takımların play-off müsabakaları dolayısıyla ligde bu haftadaki Galatasaray-Gaziantep FK, Samsunspor-RAMS Başakşehir ve Trabzonspor-Bellona Kayserispor ertelenmişti.

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