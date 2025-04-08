Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçına geri sayım başladı. Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe zorlu Sivas deplasmanına çıkacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maça dair tarih, saat ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. İşte, Sivasspor-Fenerbahçe maçı hakkında bilgiler...



SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Net Global Sivasspor-Fenerbahçe maçı, 13 Nisan Pazar günü yapılacak.



Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.



LİGİN İLK YARISINDA FENERBAHÇE KAZANMIŞTI



Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Net Global Sivasspor'u 4-0 yenmişti.



Müsabakada goller; 24. dakikada Samet Akaydın, 54. dakikada penaltıdan Dusan Tadic, 82. dakikada Sofyan Amrabat ve 90+4. dakikada Allan Saint-Maximin'den gelmişti.