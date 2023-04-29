Sivasspor-Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta ve hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor karşısında galibiyet arayacak. Bu akşam, Sivasspor'un sahasında mücadele edecek olan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda şansını sürdürebilmek için kazanmayı hedefliyor. Peki, Sivasspor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



SİVASSPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.



Mücadele Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11'LER



Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Aaron, Goutas, Ziya, Saiz, Hakan, Charisis, Erdoğan, Gradel, Yatabare



Fenerbahçe: İrfan; Osayi, Serdar, Samet, Peres; Arao, İrfan, Arda, Ferdi, Valencia, Pedro

SİVASSPOR'DA EKSİK, CEZALI YOK



Ligde geride kalan 31 haftada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 37 puan topladı.



Son 2 maçını kazanarak çıkış yakalayan Sivas temsilcisinde Fenerbahçe maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.



Kırmızı-beyazlılar, bugün yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kulüp tesislerinde kampa girecek.



GALATASARAY İLE PUAN FARKI 6



Ligde son olarak İstanbulspor ile Kadıköy'de 3-3 berabere kalan sarı-lacivertliler, aynı haftayı beraberlikle kapatan lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı düşürememişti.



Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 64 puanla 2. sırada giriyor.



Son haftalarda çıkışa geçen ve son maçında Fraport TAV Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor ise 37 puanla 10. sırada yer alıyor.