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Sivasspor-Fiorentina rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Temsilcimiz Sivasspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın akşam İtalya ekini Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden Sivasspor, sahasında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. Peki, Sivasspor-Fiorentina rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Sivasspor-Fiorentina rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edecek Demir Grup , Avrupa kupalarındaki 30. mücadelesine çıkacak. Peki, Sivasspor-Fiorentina rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

SİVASSPOR-FİORENTİNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor ve Fiorentina arasında oynanacak maç Sivas 4 Eylül Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak. Müsabakayı Karadağ'dan Nikola Dabanovic yönetecek.

Mücadele TV8,5 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Sivasspor-Fiorentina rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? - 1

SİVASSPOR ÇEYREK FİNAL İÇİN MÜCADELE EDECEK

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.

Kırmızı-beyazlı ekip, Fiorentina ile deplasmanda yaptığı ilk maçta 1-0 yenildi. Yarın akşam mutlak galibiyet için sahaya çıkacak olan Sivasspor, alacağı her türlü 2 farklı galibiyette tur atlayan taraf olacak.

SİVASSPOR'UN AVRUPA KARNESİ

Avrupa kupalarında daha önce 29 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 15 kez sahadan yenik ayrıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.

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