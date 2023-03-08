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Sivasspor, Fiorentina’ya konuk olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 29. maçına çıkacak.

Sivasspor, Fiorentina’ya konuk olacak

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, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında yarın İtalyan ekibi Fiorentina’ya konuk olacak.

Artemio Franchi Stadyumu’nda saat 23.00’te başlayacak mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonu’ndan Enea Jorgji yönetecek. Kırmızı-beyazlılar, rakibini yenerek rövanş maçı öncesi avantaj sağlamak istiyor.

AVRUPA SAHNESİNDEKİ 29. MAÇ

Sivasspor, Fiorentina mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 29. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, Avrupa'da geride kalan 28 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 33 gol atan Yiğidolar, ağlarında ise 50 gole engel olamadı.

SİVASSPOR’DA 3 EKSİK

Teknik Direktör Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor’da 3 oyuncu yarınki maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Mustapha Yatabare, Robin Yalçın ile Caner Osmanpaşa yarın kadroda yer alamayacak.

Rıza Çalımbay’ın kritik maça Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Gradel ve Caicedo ilk 11’i ile başlaması bekleniyor.

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