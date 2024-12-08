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Sivasspor - Galatasaray (Canlı anlatım)

Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Sivasspor - Galatasaray (Canlı anlatım)

MAÇ SONUCU

Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

90+1. DAKİKA - GOL

Sivasspor, Bekir Böke'nin golüyle farkı 1'e indirdi.

90. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Gabriel Sara ve Lucas Torreira'nın yerine Kerem Demirbay ile Efe Akman oyuna dahil oldu.

74. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in yerine oyuna Michy Batshuayi dahil oldu.

65. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

Galatasaray'da Dries Mertens'in yerine Elias Jelert oyuna dahil edildi.

53. DAKİKA - GOL

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı skor 3-1'e geldi.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Sivasspor'da sakatlık yaşayan kaleci Nikolic'in yerine Ali Şaşal Vural oyuna dahil oldu.

İLK YARI SONUCU

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

45+9. DAKİKA - GOL

Galatasaray'da Victor Osimhen kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.

45+2. DAKİKA - DİREKTEN DÖNDÜ

Sivasspor'da Rey Manaj'ın şutu üst direkten döndü.

36. DAKİKA - GOL

Galatasaray Yunus Akgün'ün kaydettiği golle skora denge sağladı.

25. DAKİKA - GOL

Sivasspor, Garry Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti.

16. DAKİKA - KIRMIZI KART

Galatasaray'da Metehan Baltacı topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Potansiyel gol şansını engellediği gerekçesiyle yapılan VAR incelemesinin ardından Metehan doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi! Galatasaray 10 kişi kaldı.

8. DAKİKA - GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI

Galatasaray'da savunma arkasına sarkan ve kaleciyi çalımlayan Osimhen topu yan ağlara gönderdi.

1. DAKİKA - SARI KART

Sivasspor'da Sonko, Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

CANLI ANLATIM

Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başladı.

, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor.

5 İSİM EKSİK

Tedavileri süren Abdülkerim, Kaan Ayhan, Jakobs, Icardi ve Yusuf Demir deplasman kafilesinde yer almadı.

İLK 11

Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj

Muslera, Berkan, Davinson, Metehan, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen

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