Sivasspor - Galatasaray (Canlı anlatım)
Galatasaray, Süper Lig'de Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
MAÇ SONUCU
Karşılaşma Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
90+1. DAKİKA - GOL
Sivasspor, Bekir Böke'nin golüyle farkı 1'e indirdi.
90. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da Gabriel Sara ve Lucas Torreira'nın yerine Kerem Demirbay ile Efe Akman oyuna dahil oldu.
74. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in yerine oyuna Michy Batshuayi dahil oldu.
65. DAKİKA - OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ
Galatasaray'da Dries Mertens'in yerine Elias Jelert oyuna dahil edildi.
53. DAKİKA - GOL
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sahneye çıktı skor 3-1'e geldi.
İKİNCİ YARI BAŞLADI
Sivasspor'da sakatlık yaşayan kaleci Nikolic'in yerine Ali Şaşal Vural oyuna dahil oldu.
İLK YARI SONUCU
Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
45+9. DAKİKA - GOL
Galatasaray'da Victor Osimhen kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek skoru 2-1'e getirdi.
45+2. DAKİKA - DİREKTEN DÖNDÜ
Sivasspor'da Rey Manaj'ın şutu üst direkten döndü.
36. DAKİKA - GOL
Galatasaray Yunus Akgün'ün kaydettiği golle skora denge sağladı.
25. DAKİKA - GOL
Sivasspor, Garry Rodrigues'in golüyle 1-0 öne geçti.
16. DAKİKA - KIRMIZI KART
Galatasaray'da Metehan Baltacı topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle sarı kart gördü. Potansiyel gol şansını engellediği gerekçesiyle yapılan VAR incelemesinin ardından Metehan doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi! Galatasaray 10 kişi kaldı.
8. DAKİKA - GALATASARAY GOLE YAKLAŞTI
Galatasaray'da savunma arkasına sarkan ve kaleciyi çalımlayan Osimhen topu yan ağlara gönderdi.
1. DAKİKA - SARI KART
Sivasspor'da Sonko, Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
CANLI ANLATIM
Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'a konuk oluyor.
5 İSİM EKSİK
Tedavileri süren Abdülkerim, Kaan Ayhan, Jakobs, Icardi ve Yusuf Demir deplasman kafilesinde yer almadı.
İLK 11
Sivasspor: Nikolic, Uğur, Sundberg, Radakovic, Murat, Emirhan, Charisis, Poungouras, Garry, Koita, Manaj
Galatasaray: Muslera, Berkan, Davinson, Metehan, Barış, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Sallai, Osimhen
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