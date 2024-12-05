NTV.COM.TR

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına kar altında sürdürdü.

Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktik programlar uygulanan antrenmanın son bölümünde 11'e 11 çift kale maç yapıldı.

Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...