Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına devam etti

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından taktik programlar uygulanan antrenmanın son bölümünde 11'e 11 çift kale maç yapıldı.



Kırmızı-beyazlılar, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.