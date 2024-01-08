Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları, oynanacak dört karşılaşmayla başlayacak. Bu haftanın en kritik karşılaşmalarından birinde Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. İşte, Sivasspor-Galatasaray maçı hakkında bilgiler...



SİVASSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?



Sivasspor-Galatasaray maçı 11 Ocak Perşembe günü saat 17:00'de oynanacak.



Mücadele beIN Sports 1'de canlı takip edilebilir.



HAFTANIN MAÇ PROGRAMI



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 16. hafta programı şöyle:



9 Ocak Salı:



17.00 Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Alanya Oba)



17.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor (Pendik)



20.00 Kasımpaşa-RAMS Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)



20.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)



10 Ocak Çarşamba:



17.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK (Mersin)



17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor (Ülker)



20.00 Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)



11 Ocak Perşembe:



17.00 EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray (BG Grup 4 Eylül)



20.00 Trabzonspor-Yılport Samsunspor (Papara Park)



