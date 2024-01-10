Sivasspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 16. hafta)

﻿İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.



EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

GALATASARAY'DA 6 İSİM EKSİK



Galatasaray'da 6 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek.



Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, yarınki maçta görev yapamayacak.



Galatasaray'da sarı kart cezaları biten Sacha Boey ve Lucas Torreira ise görev verilmesi durumunda yarın sahadaki yerlerini alacak.



Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.