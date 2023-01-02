Sivasspor, Galatasaray maçının tekrar oynanması için TFF'ye başvurdu

İlişkili Haber Sivasspor-Galatasaray maçındaki VAR kararı sonrası Rıza Çalımbay ve Okan Buruk'tan açıklama

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.



Galatasaray, Demir Grup Sivasspor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrılırken Sivasspor'un VAR'dan dönen golü tartışmalara neden oldu.



Sivasspor, Galatasaray maçının tekrar oynatılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurduğunu duyurdu.



Kırmızı Beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"29.12.2022 tarihinde saat 17.00:de başlayan ve Sivas 4 Eylül Stadyumuinda oynanan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray A.S. Spor Toto Süper Lig karşılaşmasının 49 dakikasında takımımızın kaydettiği gol VAR incelemesi sonrasında hatalı şekilde, ofsayt gerekçesi ile iptal edilmiş olup, bu durum kural hatasına neden olmuştur.

"KURAL HATASI OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR"

Takımımızın kaydettiği golde başta müsabaka hakemi Erkan Ozdamar isabetli şekilde gol kararı vermiş, fakat VAR hakemi Özgüç Türkalp'ten gelen uyarı üzerine VAR incele-mesine gidilmiş, beş dakikayı bulan inceleme sonrasında hatalı şekilde ofsayt kararı verilerek gol iptal edilmiştir.

Müsabaka hakeminin başta doğru karar vermesi, VAR hakeminin böyle bir yetkisi yokken müsabaka hakemini incelemeye davet etmesi ve neticede VAR incelemesi sonucunda golün iptal edilmesi, hakem hatası değil, kural hatası olduğunu göstermektedir. Hakemin golü iptal etmesi Uluslararası Futbol Oyun Kurallarında yer alan gol ve ofsayt kurullarının ihlali niteliğindedir.

"KONUYLA ALAKALI AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"

Kulübümüz tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na gerekli başvuru yapılmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından müsabakanın yeniden oynatılmasına karar verilmesi taleplerimiz arz edilmiştir.



Demir Grup Sivasspor yönetim kurulu olarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı üst düzey açıklama beklediğimizi de yineliyoruz."

"NET OLARAK O POZİSYONU GÖREMEDİM"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, hakem Erkan Özdamar’a büyük tepki göstererek, “Ben bizim golün neden iptal edildiğini çözemiyorum. Rica ediyorum bunu biri bize açıklasın. Neden iptal olduğunu biz anlamadık” ifadelerini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise, "Net olarak o pozisyonu göremedim. Kendi teknik ekibimden birileri bana ofsayt olduğunu söyledi” diye konuştu.