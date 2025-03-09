Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlıklar! İki futbolcu hastaneye kaldırıldı

Karşılaşmanın ev sahipliğini Sivasspor yaparken, ekipte takımın en golcü ismi olan Rey Manaj, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Mücadelenin 3. dakikasında sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada iyi bir kafa vuruşu yapan Arnavut oyuncu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

Pozisyon esnasında Göztepeli savunma oyuncusu Koray Günter'le çarpışan ve sert bir şekilde zemine düşen forvet, yaşadığı sakatlığın ardından yerden kalkamadı.



Oyuna devam edemeyeceği anlaşılan ünlü golcü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Manaj'ın yerine oyuna dahil olan Simic de 32. dakikada Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpıştı ve Sırp futbolcu da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SİVASSPOR'DAN İKİ FUTBOLCU İÇİN AÇIKLAMA

Sivasspor sakatlanan futbolcuları için açıklama yayınladı.



Kırmızı beyazlılardan yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:



"Sporcumuz Rey Manaj, Göztepe ile oynadığımız maçın 3. dakikasında rakip oyuncu ile yaşadığı çarpışma sonucu bilincini kaybetmiştir.

Sağlık ekibimizin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan sporcumuzun bilinci hastanede açılmıştır.



Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından Rey Manaj’ın sağlık durumu hakkında detaylı bilgilendirme kamuoyuyla paylaşılacaktır.



Sporcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.



Sporcumuz Veljko Simic, maçın 28. dakikasında futbolcumuz Efkan Bekiroğlu ile kafa kafaya çarpışmıştır.



Kafasında kanama oluşan sporcumuz, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.



Geçmiş olsun, Simic."

