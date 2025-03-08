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Sivasspor, Göztepe'yi konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Sivasspor, Göztepe'yi konuk edecek

Net Global , Trendyol 'in 27. haftasında 9 Mart Pazar günü sahasında ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde kampa girecek

Kırmızı-beyazlı ekipte, Göztepe maçı öncesi Emrah Başsan, Alex Pritchard, Samba Camara, Azizbek Turgunboev, Mehmet Albayrak, Tolga Ciğerci'nin sakatlıkları bulunuyor.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 24 puan topladı.

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