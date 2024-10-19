Sivasspor-Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Kırmızı-beyazlı ekipte Emre Gökay ve Uros Radakovic'in sakatlığı bulunuyor. İşte, Sivasspor-Hatayspor maçı hakkında bilgiler...



SİVASSPOR-HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Sivasspor-Hatayspor karşılaşması, 20 Ekim Pazar günü saat 13:30’da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak müsabakayı, Mehmet Türkmen yönetirken yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Candaş Elbil üstlenecek.



TAKIMLARIN SON DURUMU



Sivasspor ligde geride kalan 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 8 puanla 13. sırada yer alıyor.



Hatayspor oynadığı maçlarda 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı ve topladığı 3 puanla 18. sırada yer alıyor.