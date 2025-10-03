Sivasspor hükmen galip sayıldı

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan ve 0-0 berabere sonuçlanan karşılaşmada ev sahibi ekip sahada 7 yabancı futbolcuyla yer almasından dolayı PFDK'ya sevk edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan PFDK açıklamasında, "Sakaryaspor'un, 29.09.2025 tarihinde oynanan Sakaryaspor - Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig müsabakasında, Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/d maddesi uyarınca (0-3) hükmen mağlubiyet cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Bu kararın ardından Sivasspor'un puanı 11'e yükseldi ve kırmızı-beyazlılar 11. sıraya yükseldi.