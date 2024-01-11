Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya (Canlı anlatım)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor'a konuk oluyor. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira'nın tedavileri sürdüğü için Sivas'ta yok.
Cezası biten ancak ağrısı bulunan Boey, kart cezalısı Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra milli takımlarına giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu forma giyemiyor.
Kart cezaları sona eren Torreira ise kadroya döndü.
Ligde 24 puanla 10. basamakta yer alan Sivasspor'da takımın en golcü ismi Rey Manaj kart cezası nedeniyle forma şansı bulamayacak. Clinton Njie ve Ahmed Musa ise milli takımlarında.
CANLI ANLATIM
1' Maç başladı
4' Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top dışarıya çıktı
6' Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin şutunu Fernando Muslera kurtardı
11' Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nelsson şutu kornere gitti
12' Galatasaray'da Wilfred Zaha'nın şutu dışarıya çıktı
17' Kerem Aktürkoğlu'nun topu direkten döndü
22' Mertens'in sert vuruşu direkten döndü
27' Kerem Demirsay sarı kart gördü
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Ali Turap-Nelsson-Abdülkerim-Kazımcan, Torreira-Kerem D., Zaha-Mertens-Kerem A., Halil
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Charisis, Kvet, Kvete, Barrow, Koita
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