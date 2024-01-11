NTV.COM.TR’ye geri dön

Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya (Canlı anlatım)

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya (Canlı anlatım)

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı 'a konuk oluyor. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira'nın tedavileri sürdüğü için Sivas'ta yok.

Cezası biten ancak ağrısı bulunan Boey, kart cezalısı Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra milli takımlarına giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu forma giyemiyor.

Kart cezaları sona eren Torreira ise kadroya döndü.

Ligde 24 puanla 10. basamakta yer alan Sivasspor'da takımın en golcü ismi Rey Manaj kart cezası nedeniyle forma şansı bulamayacak. Clinton Njie ve Ahmed Musa ise milli takımlarında.

CANLI ANLATIM

1' Maç başladı

4' Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda top dışarıya çıktı

6' Sivasspor'da Uğur Çiftçi'nin şutunu Fernando Muslera kurtardı

11' Sivasspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nelsson şutu kornere gitti

12' Galatasaray'da Wilfred Zaha'nın şutu dışarıya çıktı

17' Kerem Aktürkoğlu'nun topu direkten döndü

22' Mertens'in sert vuruşu direkten döndü

27' Kerem Demirsay sarı kart gördü

Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya (Canlı anlatım) - 1

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Ali Turap-Nelsson-Abdülkerim-Kazımcan, Torreira-Kerem D., Zaha-Mertens-Kerem A., Halil

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Charisis, Kvet, Kvete, Barrow, Koita

Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya (Canlı anlatım) - 2
Jadon Sancho yeniden Borussia Dortmund’da

Jadon Sancho yeniden Borussia Dortmund’da

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;