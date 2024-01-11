Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya (Canlı anlatım)

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor'a konuk oluyor. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor.



Galatasaray'da Mauro Icardi, Davinson Sanchez ve Sergio Oliveira'nın tedavileri sürdüğü için Sivas'ta yok.



Cezası biten ancak ağrısı bulunan Boey, kart cezalısı Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra milli takımlarına giden Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu forma giyemiyor.



Kart cezaları sona eren Torreira ise kadroya döndü.



Ligde 24 puanla 10. basamakta yer alan Sivasspor'da takımın en golcü ismi Rey Manaj kart cezası nedeniyle forma şansı bulamayacak. Clinton Njie ve Ahmed Musa ise milli takımlarında.

