NTV.COM.TR’ye geri dön

Sivasspor kafilesi 7 eksikle Antalya’ya gitti

Sivasspor, Antalyaspor mücadelesi için Antalya'ya hareket etti. Yiğidoların kafilesinde 7 eksik yer alıyor.

Sivasspor kafilesi 7 eksikle Antalya’ya gitti

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi 7 eksik futbolcu ile Antalya'ya gitti.
Sivasspor, Antalyaspor ile oynayacağı mücadele için 21 kişilik kafileyle tesislerden ayrılarak Antalya'ya hareket etti.

Kafilede sakatlığı bulunan Charis Charisis, Caner Osmanpaşa, Alaaddin Okumuş, Hakan Arslan, kart cezalısı olan Roman Kvet, ülkelerinin milli takım kampında bulunan Ahmed Musa ile Clinton N’jie yer almadı.

Antalyaspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Müsabakada hakem Turgut Doman düdük çalacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
  • Etiketler :
  • Haberler -
  • Haberler
  • Spor
  • Spor&Skor
  • Ntv Spor

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;