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Sivasspor kar altında çalıştı

Süper Lig'in 17. haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Sivasspor, kar yağışı altında yaptığı antrenmanlara devam etti.

Sivasspor kar altında çalıştı

, Trendyol 'in 17. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün kar yağışı altında yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışmaları yapan Yiğidolar, üçüncü bölge sonlandırma varyasyonları ve taktik çalışmalarla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Başakşehir ile Sivasspor 19 Aralık Salı günü saat 17.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.

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