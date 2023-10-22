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Sivasspor, Kasımpaşa'ya tek golle mağlup oldu

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Sahadan 1-0 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlı ekip, bu sezon ligde 3. yenilgisini aldı.

Sivasspor, Kasımpaşa'ya tek golle mağlup oldu

, sahasında 'yı ağırladı.

Kasımpaşa maçıyla birlikte Trendyol ’de 9. karşılaşmasına çıkan kırmızı-beyazlılar bu sezonki 3. mağlubiyetini yaşadı.

Yiğidolar, ligin 4. haftasında Beşiktaş’a 2-0, 5. haftada ise MKE Ankaragücü’ne 3-1'lik skorla yenilmişti.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa mağlubiyeti ile 3 maçlık yenilmezlik serisini de sonlandırdı.

Sivasspor ligde bu zamana kadar oynadığı 9 mücadelede 10 gol atarken, kalesinde ise 11 gol gördü.

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