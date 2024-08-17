Sivasspor, Kayseri'de 10 kişiyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi.
Ev sahibi ekip Cardoso'nun 14. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçerken, 3 dakika sonra Sivasspor'da Radakovic sahneye çıkarak skora denge sağladı.
Radakovic 50. dakikada topu ağlarla yeniden buluşturdu ve gol perdesini kapattı.
10 KİŞİ KALDI
Sivasspor, 74. dakikada Uğur Çiftçi'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle birlikte maçın geri kalanında 10 kişi mücadele etti.
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