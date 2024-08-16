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Sivasspor, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Süper Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Kayserispor hazırlıklarını tamamladı

, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 5 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, bugün Kayseri'ye gidecek.

Bellona Kayserispor ile Net Global Sivasspor yarın saat 19.15'te RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Turgut Doman görev yapacak.

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