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Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor, Süper Lig'de Kayserispor’u konuk edecek. Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan topladı. Peki, Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global , Trendyol 'in 21. haftasında sahasında Bellona ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek. İşte, Sivasspor-Kayserispor maçı hakkında bilgiler...

SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor-Kayserispor maçı, 25 Ocak Cumartesi günü yapılacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Müsabaka, beIN sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR'UN EKSİKLERİ

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara ile sarı kart cezalısı Fode Koita, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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