Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek. İşte, Sivasspor-Kayserispor maçı hakkında bilgiler...



SİVASSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Sivasspor-Kayserispor maçı, 25 Ocak Cumartesi günü yapılacak.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.



Müsabaka, beIN sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



SİVASSPOR'UN EKSİKLERİ



Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara ile sarı kart cezalısı Fode Koita, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.