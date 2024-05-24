Sivasspor-Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Kayserispor maçına geri sayım başladı. Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 51 puan topladı. İşte, Sivasspor-Kayserispor maçı hakkında bilgiler...



Sivasspor-Kayserispor maçı, 25 Nisan Cumartesi günü yapılacak.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAKAT OYUNCULAR

Sivasspor'da Kayserispor maçı öncesi orta saha oyuncusu Hakan Arslan ve savunmada görev yapan Burak Kapacak'ın sakatlığı bulunuyor.

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR



Geçtiğimiz haftalarda Sivasspor oynadığı 37 maçta 13 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 45 kez sarsarken kalesinde ise 53 gol gördü.



Konuk ekip Kayserispor ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı. 42 puan toplayan sarı-kırmızılıların düşme tehlikesi bulunmuyor.