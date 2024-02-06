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Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u konuk edecek. Tek maç üzerinden oynanacak maçta son 16 turunu geçecek takım, adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EMS Yapı Sivasspor, son 16 turunda 7 Şubat Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Sivasspor-Konyaspor maçı hakkında bilgiler...

SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sivasspor, 7 Şubat Çarşamba günü sahasında Konyaspor'u konuk edecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 14.30'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Atila Karaoğlan yönetecek.

Tek maç üzerinden oynanacak Sivasspor-Konyaspor karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM BU ETABA NASIL GELDİ?

Kupaya 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, bu turda Artvin Hopaspor'u 4-0, 4. turda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Organizasyona aynı turdan katılan TÜMOSAN Konyaspor ise sırasıyla Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri 3-0 ve Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.

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