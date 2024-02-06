Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EMS Yapı Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 7 Şubat Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler de maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Sivasspor-Konyaspor maçı hakkında bilgiler...



SİVASSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?



Sivasspor, 7 Şubat Çarşamba günü sahasında Konyaspor'u konuk edecek.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 14.30'te başlayacak karşılaşmayı, hakem Atila Karaoğlan yönetecek.



Tek maç üzerinden oynanacak Sivasspor-Konyaspor karşılaşması A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



İKİ TAKIM BU ETABA NASIL GELDİ?



Kupaya 3. turdan dahil olan kırmızı-beyazlı ekip, bu turda Artvin Hopaspor'u 4-0, 4. turda Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 2-1, 5. turda da Ankara Keçiörengücü'nü 3-2'lik skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi.



Organizasyona aynı turdan katılan TÜMOSAN Konyaspor ise sırasıyla Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0, Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetleri 3-0 ve Göztepe'yi 2-1'lik skorla geçerek adını son 16 turuna yazdırdı.