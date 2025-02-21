Sivasspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 23 puan topladı. İşte, Sivasspor-Konyaspor maçı hakkında bilgiler...



Sivasspor-Konyaspor maçı, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak.



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak müsabaka, beIN Sports ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.



TFF HAKEM KADROSUNU AÇIKLADI



Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre karşılaşmada hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.



Küçük’ün yardımcılıklarını Hüsnü Emre Çelimli ve Bilal Gölen yapacak.



Mücadelenin 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

