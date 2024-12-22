Sivasspor ligde 6 maçtır galibiyete hasret

Sivasspor'un Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Son olarak ligin 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından çıktığı 6 lig mücadelesinde galibiyet yüzü görmedi.

Yiğidolar, ligin 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-0 mağlup oldu, 13. haftada ise evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor'a 2-1, 15. haftada sahasında Galatasaray'a 3-2 kaybeden Sivasspor, 16. haftada ise Sipay Bodrum FK'ye 2-0 yenildi.

Teknik direktör Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından kırmızı-beyazlı ekibin başında ilk maçına çıkan Ömer Erdoğan'ın ekibi, ligin 17. haftada dün sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalarak 3 puan hasretini sonlandıramadı.

Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 17 haftalık periyotta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 19 puan topladı.

