Sivasspor, ligde iç sahada ilk galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında İstanbulspor karşısında 1-0 kazanan Sivasspor, Süper Lig’de bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında İstanbulspor’u konuk etti. Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde beşinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.Yiğidolar, diğer 12 maçında ise 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Yiğidolar bu sezon Süper Lig'de iç sahada ilk galibiyetini elde etti.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1, 8. haftada deplasmanda Pendikspor’u 3-2, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 ve 15. haftada da deplasmanda Konyaspor’u 1-0 yenmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, 19. hafta maçında ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.