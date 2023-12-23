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Sivasspor, ligde iç sahada ilk galibiyetini aldı

Sivasspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı-beyazlı ekip bu sezon iç sahada ilk galibiyetini aldı.

Sivasspor, ligde iç sahada ilk galibiyetini aldı

Trendyol 'in 18. haftasında İstanbulspor karşısında 1-0 kazanan , Süper Lig’de bu sezonki beşinci galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında İstanbulspor’u konuk etti. Sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde beşinci kez 3 puan sevinci yaşamış oldu.Yiğidolar, diğer 12 maçında ise 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Öte yandan Yiğidolar bu sezon Süper Lig'de iç sahada ilk galibiyetini elde etti. 

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK’yı 3-1, 8. haftada deplasmanda Pendikspor’u 3-2, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor’u 2-1 ve 15. haftada da deplasmanda Konyaspor’u 1-0 yenmişti.

Kırmızı-beyazlı takım, 19. hafta maçında ise deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

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