Sivasspor ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında dün sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup eden Net Global Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.



Ligde son galibiyetini 5. haftada sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 6. haftada deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 7. haftasında iç sahada Rams Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Sivasspor, 8. haftada deplasmanda Göztepe'ye 3-2 yenildi.



Sivasspor, ligdeki 3 maçlık galibiyet hasretini 9. haftada dün sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 mağlup ederek sonlandırdı.



Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 11 puan topladı.

