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Sivasspor, Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı

Sivasspor’da Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından yönetim Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile prensip prensip anlaşmasına vardı.

Sivasspor, Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı

'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, bir süredir görüştükleri Ömer Erdoğan’dan olumlu cevap aldı.

Erdoğan, önümüzdeki günlerde kırmızı-beyazlı takımla sözleşme imzalayacak.

Sivasspor ile anlaşan Ömer Erdoğan’ın yarın Sivas’a geleceği de öğrenildi.

Erdoğan son olarak Alanyaspor’un başında Süper Lig’de 16 maça çıkmıştı.

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