Sivasspor, Ömer Erdoğan ile prensipte anlaştı
Sivasspor’da Bülent Uygun ile yolların ayrılmasının ardından yönetim Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile prensip prensip anlaşmasına vardı.
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, bir süredir görüştükleri Ömer Erdoğan’dan olumlu cevap aldı.
Erdoğan, önümüzdeki günlerde kırmızı-beyazlı takımla sözleşme imzalayacak.
Sivasspor ile anlaşan Ömer Erdoğan’ın yarın Sivas’a geleceği de öğrenildi.
Erdoğan son olarak Alanyaspor’un başında Süper Lig’de 16 maça çıkmıştı.
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