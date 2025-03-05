Sivasspor resmen açıkladı: Ömer Erdoğan dönemi sona erdi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kırmızı beyazlı ekip, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda yollarını ayırma kararı almıştır.



Ömer Erdoğan'a bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

ÖMER ERDOĞAN'IN SİVASSPOR KARNESİ

Sivasspor'daki görevine 19 Aralık 2024'te başlayan Erdoğan; çıktığı 12 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alarak 0.50'lik puan ortalaması yakalamıştı.

RIZA ÇALIMBAY İDDİASI

İç Anadolu ekibinde Sivaslı olan ve Sivasspor’da görev yaptığı dönemlerde takımı sürekli zirveye oynatan, ayrıca Türkiye Kupası zaferini yaşatan teknik direktör Rıza Çalımbay, göreve en yakın isim olarak görülüyor.

