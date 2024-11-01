Sivasspor-Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi futbolseverler ise maçın ayrıntılarına odaklandı. İşte, Sivasspor-Rizespor maçı hakkında bilgiler...



SİVASSPOR-RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN?



Sivasspor-Rizespor mücadelesi, 2 Kasım Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Müsabakada Cihan Aydın düdük çalacak, yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ve Serkan Olguncan üstlenecek.



SİVASSPOR'UN EKSİKLERİ



Sivasspor'da, Çaykur Rizespor maçı öncesi Alex Pritchard ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.



KONUK EKİBİN SON DURUMU



Çaykur Rizespor bu sezon oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşarken 14 puan topladı.