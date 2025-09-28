Sivasspor, Sakaryaspor maçına hazır

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde Sivasspor Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, bugün Sakarya'ya giderek kampa girecek.

Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor, yarın saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.