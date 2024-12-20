Sivasspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek. Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. İşte, Sivasspor-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...



SİVASSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Sivasspor-Samsunspor karşı karşıya geliyor. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 21 Aralık Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak.



Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ve Bersan Duran üstlenecek.



Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



EKSİK OYUNCULAR



Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic, sarı kart cezalısı Azizbek Turgunboev ile sakatlığı bulunan Jan Bieganski, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

