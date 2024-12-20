Sivasspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Samsunspor, Süper Lig'de Sivasspor'a konuk olacak. Süper Lig'de çıktığı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, 29 puan topladı. Ligde yaptığı maçların 5'ini kazanan, 3'ünde berabere kalan, 8'inde de mağlup olan Sivasspor ise 18 puan elde etti. Peki, Sivasspor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile karşılaşacak. BG Grup 4 Eylül Stadı'ndaki mücadeleyi, hakem Ali Şansalan yönetecek. Karadeniz ekibinde karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. İşte, Sivasspor-Samsunspor maçı hakkında bilgiler...
SİVASSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor-Samsunspor karşı karşıya geliyor. BG Grup 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadele, 21 Aralık Cumartesi günü saat 16:00’da başlayacak.
Mücadeleyi Ali Şansalan yönetirken yardımcılıklarını ise Ali Can Alp ve Bersan Duran üstlenecek.
Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
EKSİK OYUNCULAR
Sivasspor'da kırmızı kart cezalısı Uros Radakovic, sarı kart cezalısı Azizbek Turgunboev ile sakatlığı bulunan Jan Bieganski, Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.
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