Sivasspor, Samuel Moutoussamy'i transfer etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Samuel Moutoussamy ile anlaştı.



Kente gelen Moutoussamy, Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.



Paris'te 12 Ağustos 1996'da dünyaya gelen Samuel Moutoussamy, futbola ACBB altyapısında başladı. Ardından Montrouge FC, Lyon ve Fortuna Sittard forması giyen Moutoussamy, geçen sezon ise Nantes'ta görev yapmıştı.



Kariyerinde 215 maça çıkan Moutoussamy, 7 gol attı, 7 asist yaptı.

Moutoussamy, 37 kez ülkesinin milli takım formasını giydi.