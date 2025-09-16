Sivasspor, Şiran maçına hazır

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, taktik maçla idmanı tamamladı. Yeni transfer Aly Malle, bugün yapılan antrenmanda takımla ilk çalışmasına çıktı.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sağlık ekibi gözetiminde devam eden oyuncular Kamil Fidan ile Luan Campos bugünkü antrenmanda takımla çalıştı. Charis Charisis ve Ahmet Çakmak ise antrenmanın belirli bölümlerinde yer aldı.

Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız Spor Kulübü, yarın saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.