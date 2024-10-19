NTV.COM.TR

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Kırmızı beyazlı ekip bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kırmızı-beyazlı ekipte Emre Gökay ve Uros Radakovic'in sakatlığı bulunuyor.

Sivas temsilcisi, sezonun ilk 8 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...