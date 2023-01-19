NTV.COM.TR’ye geri dön

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Emre Taşdemir açıklaması: Bizi istemeyeni zorla almamız mümkün değil

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, savunma oyuncusu Uğur Çiftçi'nin Galatasaray'a transferine ilişkin, "Bir sol bek almadan Uğur'u bırakma şansımız yok. Çiftçi konusu çıktıktan sonra Emre'nin adı geçti. Tabi bizi istemeyeni bizim de zorla almamız mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Emre Taşdemir açıklaması: Bizi istemeyeni zorla almamız mümkün değil

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde Gaziantep FK ile deplasmanda zor bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.
Maçın çok önemli olduğunu vurgulayan Çalımbay, puan ve puanlar almak istediklerini belirtti.

Çalımbay, ligde puan cetvelinde iyi bir konumda bulunmadıklarına dikkati çekerek, "Bu ara sıkıntılıyız ama inşallah en kısa sürede takviyelerimizde yapıldığı zaman alternatifimiz biraz daha olacak. Onun için de yönetim uğraşıyor, almaya çalışıyor." diye konuştu.
Devre arasında yapmanın çok zor olduğuna işaret eden Çalımbay, ekip olarak araştırmalarının sürdüğünü, bir iki transfer yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Çalımbay, Türkiye Kupası'nda Teco Karacabey Belediyespor maçı sonrasında ligdeki maçıyla ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını belirterek, "Galatasaray'la ilgili 'yok şunu yaptı, bunu yaptı' diye bir şey söylemedim, söylemem de mümkün değil. Bir tek Galatasaray değil, hiçbir takıma söylemiyorum. Onun için de yani Galatasaray taraftarı, camiası sakın böyle bir şey düşünmesin. Bizden hiçbir türlü saygısızlık gelmez, aksine sevgi, saygı gelir." ifadelerini kullandı.

"BİZİ İSTEMEYENİ ZORLA ALMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Çalımbay, transfer çalışmalarının devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizim acil planda forvete ihtiyacımız var, yönetim onun farkında. Takımdan giden Dia Saba'nın yerine bir oyuncu almamız gerekiyor. Fırsatımız, imkanımız olursa tabii bir tane daha alabiliriz. Onun dışında fazla bir şey istemiyoruz. Uğur Çiftçi konusu çıktıktan sonra Emre'nin adı geçti. Tabi bizi istemeyeni bizim de zorla almamız mümkün değil. Yani Emre de haklı olarak Galatasaray'da oynuyor, oradan bir yere gitmek istemeyebilir. Bir sol bek almadan Uğur'u bırakma şansımız yok."
Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldiklerini anımsatan Çalımbay, ikinci kez kupayı kazanmayı arzuladıklarını vurguladı.

Öte yandan Kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan Emre Taşdemir açıklaması: Bizi istemeyeni zorla almamız mümkün değil - 1
42 yaşındaki Daniel Güiza'dan yeni imza

42 yaşındaki Daniel Güiza'dan yeni imza

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...