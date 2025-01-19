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Sivasspor, Trabzon'a konuk oluyor

Net Global Sivasspor, yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Sivasspor, Trabzon'a konuk oluyor

Net Global , Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda ile karşılaşacak.

Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, Trabzon'a giderek kampa girecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı.

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