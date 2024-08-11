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Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor, Süper Lig'de Trabzonspor'u konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 yenilerek tur şansını zora sokan bordo-mavililer, Net Global Sivasspor karşısında kazanarak lige galibiyetle başlamak istiyor. Peki, Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 'in ilk haftasına, Net Global - maçı heyecanı başladı. Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Futbolseverler de bu maça dair ayrıntılara odaklandı. İşte, Sivasspor-Trabzonspor maçı hakkında bilgiler...

SİVASSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Sivasspor-Trabzonspor mücadelesi, 11 Ağustos Pazar günü saat 19.15'da başlayacak.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABONSPOR LİGE İYİ BAŞLIYOR

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a konuk olacak Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazandı.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 50 sezondaki başlangıç maçlarında 31 galibiyet, 12 beraberlik alırken 1'i hükmen olmak üzere 7 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 26 kez açılış maçını dış sahada, 24 kez de iç sahada oynadı. Dış sahada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 17 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 4 mağlubiyet aldı.

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