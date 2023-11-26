EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı kazanan Trabzonspor, Sivasspor'u deplasmanda yenerek yükselişini sürdürme peşinde. Peki, Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



SİVASSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.



Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.



SİVASSPOR'DA KOİTA SAKAT



Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.



Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.