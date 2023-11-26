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Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 12 hafta 22 puan toplayarak 4. sırada yer alan Trabzonspor, Sivasspor deplasmanında da kazanarak ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EMS Yapı , Trendyol 'in 13. haftasında yarın ile karşılaşacak. Süper Lig'de oynadığı son 2 maçı kazanan Trabzonspor, Sivasspor'u deplasmanda yenerek yükselişini sürdürme peşinde. Peki, Sivasspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Müsabakada hakem Volkan Bayarslan görev yapacak.

Mücadele Bein Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

SİVASSPOR'DA KOİTA SAKAT

Geride kalan 12 haftada 14 puan toplayan Sivasspor'da, karşılaşma öncesi Fode Koita'nın sakatlığı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek.

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