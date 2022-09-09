Sivasspor, UEFA Konferans Ligi'ne bir puanla başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ilk hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Slavia Prag 1-1 berabere kaldı.



3. dakikada ilk tehlikeli atak Slavia Prag'dan geldi. Holes'in arka direğe ortaladığı topa Olayinka vurdu. Savunmadan seken top kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



4. dakikada konuk ekip öne geçti. Ceza yayının gerisinde Appindangoye'nin ayağından aldığı topla sağ çaprazdan ceza alanına giren Olayinka'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.



14. dakikada kontra atakla tehlikeli gelen Slavia Prag'da ceza yayının gerisinde topla buluşan Sevcik'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



23. dakikada Sevcik'in sağ çaprazdan ortasında penaltı noktası yakınında iyi yükselen Olayinka'nın kafa vuruşunda, top kale direğinin yanından az farkla auta gitti.



27. dakikada Sivasspor beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan şık hareketlerle ceza sahasına giren Gradel içeriye çevirdi. Dia Saba'nın altıpasa yakın noktada bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.



39. dakikada sol kanattan çizgiye kadar inen Jurasek'in ortasına arka direkte Traore'nin vuruşunda, yerden seken meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.



42. dakikada Masopust'un ceza alanı içi sol çaprazdan vuruşunda Ali Şaşal Vural'dan seken topu defans uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.



54. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ewerton'un yerden ceza sahası dışına çıkardığı topa Sevcik'in vuruşunda, savunmadan seken meşin yuvarlak kornere gitti.



56. dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasına altıpasta iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, yerden sekerek yükselen topa bu kez Ulvestad kafayla vurdu. Meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.



61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Doudera'nın ortasına arka direkte yükselen Ewerton'un kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.



65. dakikada Provod'un ceza yayının gerisinden vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.



69. dakikada Gradel'in sol çaprazdan içeriye çevirdiği meşin yuvarlak, Yatabare dokunamayınca kalecide kaldı.



87. dakikada Gradel ile yaptığı verkaçla sağdan ceza sahasına giren Dia Saba'nın içeriye çevirdiği topu Slavia Prag savunması son anda araya girerek uzaklaştırdı.



89. dakikada sol çaprazda Ewerton'un arka direğe gönderdiği topa Sevcik'in vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



90+1. dakikada konuk ekipten Tiehi, Goutas ile mücadele ederken ceza sahasında yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Provod'un kullandığı penaltı atışında kaleci Ali Şaşal Vural sağına yatarak gole izin vermedi.



Karşılaşma 1-1 sona erdi.

