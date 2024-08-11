Sivasspor Yöneticisi İsmail Yıldız trafik kazası geçirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor Kulübü Asbaşkanı İsmail Yıldız'ın, Net Global Sivasspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadeleyi izlemek için İstanbul'dan Sivas'a gelirken Sıcak Çermik Kaplıcası mevkisinde trafik kazası geçirdiği belirtildi.



Hastaneye kaldırılan Yıldız'ın sağlık durumunda bir olumsuzluk bulunmadığı aktarılan açıklamada, "Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.